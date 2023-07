Mercato Juve, duello per Frabotta: il terzino piace in Serie B

In attesa di sbloccare gli affari economicamente più rilevanti del calciomercato in uscita, la Juventus starebbe cercando di piazzare anche i giocatori più giovani. Per alcuni, un modo di fargli fare esperienza altrove, per altri semplicemente una sistemazione perché fuori dai progetti futuri. Questo è il caso di Gianluca Frabotta, elemento venuto alla luce con Andrea Pirlo in panchina, ma presto ridimensionato, almeno per ora, per la Serie A. Non a caso, il giocatore nella scorsa stagione ha disputato la cadetteria con il Frosinone, conquistando la promozione. Difficilmente però i ciociari o qualche altro club di massima categoria proverà a dare fiducia al terzino bianconero. Al momento, i club che avrebbero manifestato la volontà di prenderlo tra le propria fila sarebbero infatti tutti di Serie B.