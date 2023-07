Mercato Juve, Frabotta in uscita: su di lui due club di Serie B

Per Gianluca Frabotta il futuro sarebbe lontano dalla Juve: il giocatore non rientra nel progetto tecnico ed è cercato da squadre di Serie B

Pallino di Andrea Pirlo, superfluo per Massimiliano Allegri. Il futuro di Gianluca Frabotta alla Juventus appare molto chiaro: il giocatore non fa parte in alcun modo del progetto tecnico. Per il terzino sinistro verrà trovata una sistemazione, molto probabilmente in Serie B.