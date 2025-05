Mercato Juve, i bianconeri spingono per David: superato il Napoli

Accelerata della Juve per David: contatti con l'attaccante classe 2000 per anticipare la concorrenza e chiudere il colpo a zero

La situazione in attacco per la Juve è a dir poco delicata. Milik è sempre infortunato, Kolo Muani non dovrebbe essere riscattato e Vlahovic dovrebbe essere venduto. Ecco quindi che in vista della prossima stagione i bianconeri potrebbero ritrovarsi senza neanche un attaccante di ruolo. Serviranno rinforzi e dovranno essere di livello. Per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca del nome giusto e, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, si è avvicinato molto a David.

Mercato Juve, le ultime novità su David

Da diverse stagioni David è uno dei più forti attaccanti del campionato francese, autore di 25 gol con la maglia del Lille in questa stagione. Attaccante giovane (classe 2000), veloce e potente, David è un bomber atipico, in grado di giocare tanto da prima punta quanto da trequartista. Il suo contratto con la squadra francese scadrà a giugno 2025 e per questo la prossima estate sarà acquistabile a parametro zero. Il Napoli nelle scorse settimane aveva incontrato gli agenti del giocatore ma nelle ultime ore la Juve ha fatto un'accelerata improvvisa. I bianconeri vogliono accontentare le richieste del calciatore. Non è ancora stato trovato un accordo ma la Vecchia Signora è fiduciosa di riuscire ad anticipare la concorrenza.