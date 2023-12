Mercato Juve, contatti tra Juve e City per Phillips: le novità

Arrivano novità sulla trattativa della Juve con il Manchester City per Kalvin Phillips: le parole di Fabrizio Romano

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Juve si prepara a rinforzare la squadra. Il budget a disposizione sarà praticamente zero, con Giuntoli che si prepara quindi a puntare su giocatori in prestito .

In questo senso arrivano novità da parte di Fabrizio Romano sulla trattativa della Vecchia Signora per Phillips: "La Juventus ha ora aperto i colloqui con il Manchester City per discutere l'accordo con Kalvin Phillips".