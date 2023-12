Calciomercato, Phillips più vicino: il giocatore accetta la Juventus

Kalvin Phillips sempre più l'uomo del prossimo centrocampo della Juventus. Questo è quello che si apprenderebbe secondo Tmw, con il giocatore disposto ad accettare il passaggio in bianconero e in Serie A. Infatti, il principale dubbio sul possibile affare tra Juve e Manchester City sembrava essere quello della volontà del giocatore. Questi non sarebbe parso disposto a lasciare la Premier League.