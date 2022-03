Mercato Juventus, dall’Olanda: Gravenberch è un obiettivo

In patria ne sono sicuri: i bianconeri sono interessati al centrocampista dell'Ajax, classe 2002, per il quale i lancieri fissano il prezzo.

redazionejuvenews

Il calciomercato non dorme mai. Mentre la Juventus in campo è impegnata su tre fronti e può ancora concludere al meglio una stagione che era iniziata in salita, la dirigenza deve già pensare al futuro. Il club bianconero in estate vorrebbe prendere un centrocampista di qualità, che rientri però negli standard delineati negli ultimi tempi. Non più giocatori esperti con ingaggi faraonici, ma talenti giovani e in piena rampa di lancio. E in questo senso il target è ben rappresentato da Dusan Vlahovic: giovane, forte, con un ingaggio alto ma entro certi parametri.

Ecco perché ci sarebbe un profilo perfetto. Si tratta di Ryan Gravenberch dell'Ajax. In Olanda ne sono certi: il centrocampista è nel mirino della Juve. Stando a quanto riferisce il quotidiano De Telegraaf, i dirigenti bianconeri sono rimasti molto colpiti dal ragazzo, che del resto è uno dei talenti più apprezzati del calcio europeo. Per questo quindi arrivare a lui non è facile, perché la concorrenza è folta. Per cedere il classe 2002 i lancieri chiedono almeno 35 milioni. Una cifra alta ma non impossibile per la Juventus. Ma, se dovessero muoversi club come le grandi inglesi o spagnole oppure il Bayern Monaco, allora il prezzo sarebbe inevitabilmente destinato a salire.

Giocatore alto (1,90 m) e longilineo, è un centrocampista con grande tecnica individuale e non tira indietro la gamba nei contrasti fisici. Doti che hanno scomodato paragoni importanti come quello con Paul Pogba. Un nome che ai tifosi della Juventus non è certo indifferente. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, nasce come mezzala di inserimento ma è in grado di giocare anche come regista davanti alla difesa. Un calciatore duttile e completo a dispetto della giovane età, che rappresenta il prototipo del centrocampista moderno. Un talento ambito, su cui la Juventus ha messo gli occhi, sperando che possa ripercorre la strada di De Ligt.