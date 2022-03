Fiorentina-Juventus, cosa dicono le quote sul match

Stasera al Franchi la semifinale d'andata di Coppa Italia tra i viola e i bianconeri. Vediamo le previsioni dei bookmakers e le statistiche.

redazionejuvenews

Questa sera alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospiterà la Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Le due squadre arrivano in maniera opposta a questo appuntamento. La squadra di casa viene dalla sconfitta per 2-1 subita allo scadere contro il Sassuolo, mentre i bianconeri sono reduci dal successo per 3-2 ottenuto a Empoli. Secondo i vari bookmakers la partita dovrebbe essere piuttosto equilibrata. Lavittoria della Juventus è data tra il 2,6 e il 2,79, quella della Fiorentina tra il 2,62 e il 2,75, mentre il pareggio viene quotato tra il 3,1 e il 3,25. Gli scommettitori quindi non vedono una netta favorita, almeno per quanto riguarda questa prima parte della doppia sfida.

In campionato la Juventus occupa attualmente la quarta posizione con 50 punti e contro gli azzurri di Andreazzoli ha ritrovato la vittoria dopo i pareggi di Bergamo e nel derby con il Torino. Dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa italiana, la squadra di Allegri ha intrapreso una striscia di 9 risultati utili. La Fiorentina invece è ottava in Serie A con 42 punti e desideri di Europa, avendo anche una partita in meno, quella da recuperare contro l'Udinese.

Per quanto riguarda i precedenti nella competizione, tra le squadre che hanno affrontato più di due volte la Juventus in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che ha fatto meglio. Sono 6 le vittorie viola in 14 incontri. Allo stesso tempo però ne hanno vinta solo 1 delle ultime 6: quella del marzo 2015, decisa da una doppietta di Mohamed Salah. La squadra bianconera però ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide contro i viola, in tutte le competizioni. Agli avversari ha concesso appena 2 pareggi e 2 vittorie, anche se, di queste, nelle ultime 5 ha trovato il successo solo 2 volte, con 2 pareggi e 1 sconfitta. Ma c'è un altro dato che può far sorridere la Juve: dall'inizio dello scorso decennio, la Fiorentina ha giocato 4 semifinali in Coppa Italia, superando il turno solo nella edizione 2013-14 contro l'Udinese.