De Ligt: la Juventus studia il rinnovo

Dopo le parole di ieri del difensore olandese in forza alla vecchia Signora, si fa sempre più concreta l'ipotesi del prolungamento del contratto in essere

" Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità . Ora Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono spesso infortunati, quindi c'è ancora più pressione sulle mie spalle, il che mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante. Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Ho notato che imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Mino è successo tre mesi fa; tante cose possono cambiare in questo arco di tempo. Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione".

Parole e musica del difensore della Juventus MatthijsdeLigt, sempre più leader dello spogliatoio bianconero. Il giocatore, arrivato dall'Ajax alla Juventus nel 2019 per 85 milioni di euro, dopo i primi mesi di ambientamento ha subito preso in mano la difesa bianconera e, complici le noie fisiche di Chiellini e Bonucci, ha sempre più guadagnato importanza, sia in campo che nello spogliatoio agli occhi dei compagni, ed è per questo che la Juventus sta lavorando per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024.