Membro dello staff di Pirlo multato per “frasi irrispettose” verso l’arbitro

Gagliardi è stato multato dal giudice sportivo

redazionejuvenews

La vittoria della Juventus contro il Napoli è stata di fondamentale importanza per la corsa verso la qualificazione Champions. Soprattutto dopo i due passi falsi con il Benevento e il Torino. Infatti i bianconeri non solo hanno allungato sul Napoli di Rino Gattuso, ma hanno superato l'Atalanta di Gasperini e si sono messi alle spalle del Milan di Pioli con solo un punto di svantaggio. Tuttavia gli animi della partita sono stati molto accesi, soprattutto per le sviste dell'arbitro Mariani che ha negato due rigori, uno per parte. Con un comunicato, il giudice sportivo ha multato un componente dello staff di Pirlo a causa di alcune frasi irrispettose nei confronti dei direttori di gara.

Gli episodi che hanno turbato e animato gli animi dello staff bianconero e della panchina juventina sono da ricercare sicuramente per alcuni episodi alla fine del primo tempo, quando si sono verificate due situazioni in cui il VAR non è stato preso in causa e Mariani ha lasciato correre il gioco. Il giudice sportivo ha preso una decisione severa nei confronti di Antonio Gagliardi, il membro dello staff di Andrea Pirlo. Il collaboratore del tecnico bianconero ha ricevuto un’ammenda di 3mila europerché “al termine della prima frazione di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro espressioni irrispettose”.

Quando c'è una sfida come quella tra Juventus e Napoli, il clima è sempre teso. A gettare benzina sul fuoco alla gara per un posto in Champions League sono i lunghi mesi di attesa. Infatti la sfida tra i bianconeri e i partenopei doveva esserci lo scorso 4 ottobre, in quanto 3a giornata di campionato. Tuttavia, la decisione dell'Asl napoletana di non far partire i giocatori azzurri e la scelta del Coni di rinviare la partita e quindi non dare il 3 a 0 a tavolino, ha inasprito ulteriormente i rapporti.