Juventus-Napoli 2-1: Dybala entra e segna. Buffon fa la differenza

Il commento della partita

TORINO - La sfida per il posto in Champions tra Juventus e Napoli parte in maniera intensa. Dopo soli 2 minuti è Cristiano Ronaldo ad avere la prima occasione del 1 a 0. Il portoghese, da ottima posizione, sul cross di Danilo non riesce a dare precisione al colpo di testa. Passano solo 10 minuti che al minuto 13' Ronaldo infila il pallone in rete dopo un'azione strepitosa di Federico Chiesa. Un rigore in movimento che il cinque volte pallone d'oro non può sbagliare, niente da fare per Meret. Per tutto il corso del primo tempo una sola squadra in campo, quella bianconera che si sono dimostrati più aggressivi, mentre i partenopei si sono affacciati in rare occasioni dalle parti di Buffon. Inoltre, ci sono stati due contatti sospetti in aria di rigore, uno per parte, il primo su Chiesa e il secondo su Zielinski, ma niente VAR per Mariani che ha preferito proseguire il gioco. Il primo tempo si conclude con i bianconeri in vantaggio per 1-0.