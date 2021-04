Juventus-Napoli, la moviola: due rigori dubbi su Chiesa e Zielinski

La moviola della giornata di recupero tra Juventus-Napoli

TORINO - L'arbitro Maurizio Mariani ha diretto la gara della 3a giornata di recupero tra Juventus e Napoli. Il primo gol arriva dopo un tiro di Ronaldo in aria di rigore al minuto 13'. Un'aziona rete regolare dopo un'azione iniziata dal dribbling di Chiesa. Il primo cartellino giallo viene estratto al 21' per Koulibaly dopo un intervento a metà campo a gioco pericoloso su Bentancur. Sempre nel corso del primo tempo contatto dubbio in aria di rigore, dove Lozano falcia Chiesa, ma il fischietto di Aprilia non si affida nemmeno alla VAR. Alla fine del primo quarto di gioco contatto sospetto anche tra Alex Sandro e Zielinski, anche qui niente check per Mariani.