McKennie esulta e scherza: “Mi hanno beccato ancora”

Il calciatore della Juventus dopo il gol del 2-0 di ieri sera firmato Zakaria è stato immortalato ad esultare con una faccia particolare, che il web ha subito ripreso

La Juventus è scesa in campo ieri sera contro il Verona nella partita valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, con i bianconeri che hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Dušan Vlahovic e di Denis Zakaria, arrivati nella sessione invernale del mercato e già calati, in parte, nei meccanismi della squadra di Massimiliano Allegri. Ieri sera la Juventus ha giocato una buona partita, con qualche amnesia all'inizio della ripresa, come solito della squadra nelle ultime partite, ma che è stata comunque in grado di tenere in mano il match e di non rischiare mai. Un'importante iniezioni di fiducia, in vista di un mese di febbraio che vedrà la squadra impegnata, oltre che in campionato, anche in Coppa Italia e in Champions League.