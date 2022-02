Juve, cinque pillole statistiche dopo la partita col Verona

Grande serata per i bianconeri ieri contro il Verona, battuto per 2-0 con i gol dei nuovi. Vediamo alcune statistiche fornite dalla Juventus.

Grande serata ieri per la Juventus che ha battuto il Verona 2-0, vincendo e convincendo. Ottima la prestazione della squadra, che ha dimostrato un altro piglio rispetto alle gare giocate prima della pausa. I bianconeri sono scesi in campo con un nuovo assetto, che poteva essere rischioso, ma ha pagato, grazie a una prova di squadra importante, in cui non ci sono stati protagonisti in negativo. Mentre più che positivo è stato il debutto di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, che hanno segnato i gol del successo. Per appezzare qualche altro aspetto della vittoria, andiamo a vedere alcune pillole statistiche, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus.