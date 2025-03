McKennie: "Sarà una partita complicata. Su Tudor..."

Weston McKennie, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prima di Tudor.

Weston McKennie, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN: “Una partita al 100% difficile. C’è energia, una settimana con un nuovo allenatore. Le ultime due uscite non rispecchiano la nostra forza, oggi si gioca per i tifosi e per il nostro nuovo allenatore. Tudor? Ha portato esperienza perché lui come giocatore e con Pirlo: sa tutto di questa squadra e sono felice, sono pronto per questa gara”.