McKennie, Dybala e Arthur fuori squadra, a rischio anche il Napoli

I tre sospesi a tempo indeterminato da Andrea Pirlo

redazionejuvenews

"I tre giocatori coinvolti in quanto accaduto mercoledì sera non sono convocati per la partita di domani, riprenderanno a lavorare con il tempo e vedremo quando". Con queste parole Andrea Pirlo ha aperto la conferenza stampa di ieri: prima di presentare la partita e per anticipare le domande dei giornalisti, il tecnico ha preso la parola e parlato dei provvedimenti presi nei confronti dei tre giocatori coinvolti. Pugno duro quindi del tecnico, che dopo la giunzione pecuniaria della società, ne ha inflitta anche una sportiva. I tre non risultano tra i convocati per il derby di oggi, e non rientreranno con la squadra fino a nuovo ordine. Una decisione presa dal tecnico in prima persona, come confermato in una parentesi durante la conferenza stampa.

"Dybala, Arthur e McKennie sono stati esclusi per mia decisione, e la società ha fatto il resto. In tanti anni sono sempre successe queste cose, ma quando non si possono fare non devono succedere, per quello che succede nel mondo prima che per quello che succede nella squadra. Non era il momento giusto per farlo, per rispetto di chi rispetta le regole e anche perché era a due giorni da una partita. Siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo come tali". Parole chiare quindi, con il tecnico bresciano che nonostante le altre assenze e il momento non proprio roseo ha voluto dare una funzione esemplare ai tre giocatori coinvolti nella serata di mercoledì.

I tre giocatori non prenderanno quindi parte alla partita di oggi, e potrebbero anche saltare quella contro il Napoli in programma mercoledì. Pirlo ha infatti detto che i tre riprenderanno a lavorare con il tempo, affermazione che fa intendere che la punizione per i giocatori possa essere molto severa: Torino, Napoli e Genoa, tre partite chiave per la stagione che Pirlo rischia di giocare senza tre importanti pedine.