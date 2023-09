Juve, Kenan Yildiz si prende la numero 10 e sogna in grande

Kenan Yildiz si è preso la dieci, una maglia per pochi. Ieri durante l'ufficializzazione dei numeri della Juventus Next Gen il turco ha ricevuto il più 'pesante'. Un giocatore in forte crescita che si sta mettendo in mostra piano piano. Per questo weekend è restato a Torino per la sfida contro la Lazio, agli ordini di Max Allegri che di lui -dopo il match contro l'Udinese- ha detto: "Per me è un giocatore giovane con grandi prospettive. Abbiamo cinque attaccanti, perché Yildiz lo considero uno della rosa". Finora sono già stati due gli spezzoni che gli ha garantito il mister: la prima in campionato nella trasferta di Udine e poi l'ingresso nei minuti finali del match contro il Bologna (terminata 1-1).