McKennie: “Allegri e Pirlo hanno esperienza diversa”

Il calciatore della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN ai quali ha parlato del campo e di quelle che sono le sue ambizioni per il resto della stagione

“In Italia ho imparato la tattica, è un po’ come giocare a scacchi: prima sei in una certa posizione, poi quando la palla è in un punto del campo devi essere dall’altra parte. Pirlo e Allegri? Hanno un'esperienza diversa. Allegri allena da non so quanti anni, Pirlo ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando "io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così? ". Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti”.