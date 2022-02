Juve, Dybala è l’MVP bianconero del mese di gennaio

Paulo Dybala è stato nominato come il miglior giocatore bianconero di gennaio. Per l'argentino un mese fatto di alti e bassi

Gennaio è stato un mese ricco di emozioni in casa Juventus, tra grandi vittorie, cocenti sconfitte e un mercato che ha riservato tante soddisfazioni. Nel momento più difficile, infatti, la dirigenza bianconera ha deciso di agire con forza, regalando a Massimiliano Allegri Dusan Vlahovic e Dennis Zakaria. Un attaccante e un centrocampista, proprio quello di cui i bianconeri avevano bisogno. In tutto questo, però, la Juventus ha comunque giocato diverse partite e ieri il club ha voluto nominare Paulo Dybala come miglior giocatore del mese di gennaio. Ecco il comunicato ufficiale: "In gol in Serie A contro la Roma e l'Udinese e poi in Coppa Italia contro la Sampdoria, in meno di dieci giorni. Stiamo parlando di Paulo Dybala che è il nostro primo MVP of the Month Powered by eFootball".