Mbappè: “Rabiot è cresciuto, ora è il capitano di una big”

Kilyan Mbappè, calciatore della Francia e del Real Madrid, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Rabiot.

Kilyan Mbappe, calciatore del Real, ha detto la sua sulla Juve e su Rabiot. Ecco le sue parole sul centrocampista della Nazionale francese: “Ho incontrato Adrien Rabiot anni fa a Parigi. Da allora, il ragazzo è cresciuto e maturato, diventando un uomo di successo. È esperto nel suo lavoro e nei suoi discorsi, avendo raggiunto l’apice della sua carriera. È diventato capitano della Juventus, una delle squadre più importanti, una scelta che non può essere sbagliata. In Francia, è un titolare fisso della nazionale. In passato, ha avuto qualche momento di difficoltà, ma ora abbiamo davanti a noi una persona determinata e risoluta”.