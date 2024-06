Mbappe: “La Juve ha fatto bene a dare la fascia da capitano a Rabiot”

Intervistato da Ouest-France Mbappe ha parlato del centrocampista della Juve Adrien Rabiot: quale sarà il suo futuro?

Intervistato da Ouest-France Mbappe ha parlato del centrocampista della Juve Adrien Rabiot: “L’ho conosciuto anni fa Parigi. Poi se ne è andato e il ragazzo è diventato un uomo. É maturo nel gioco e nei discorsi, è all’apogeo della carriera. È diventato capitano della Juve e in club così storici non sbagliano mai certe scelte. Nella Francia è un titolare importante. A un certo momento, negli anni scorsi, ha avuto qualche vuoto, ma oggi abbiamo con noi un uomo risoluto“. Rabiot negli anni è diventato una colonna portante della Juve, ma ora il suo futuro è in bilico. Il prossimo 30 giugno scadrà infatti il suo contratto e i discorsi per il rinnovo non hanno ancora raggiunto la fumata bianca. Il rischio di un addio a parametro zero aumenta giorno dopo giorno.