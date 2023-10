Mazzia: “Juventus? Cambiaso mi sta piacendo moltisisimo”

Bruno Mazzia , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Mi stanno piacendo molto Cambiaso, che arriva dai dilettanti e ha una storia bellissima da raccontare, e Kean che offre degli spunti improvvisi e come Chiesa spacca le partite.

Potrebbe essere l'arma in più per spaccare le difese più chiuse. Vlahovic? Sappiamo benissimo che giocatore è, peccato che a volte non riesce a mostrare tutte le sue qualità. Lui aspetta sempre la palla buona, forse in questo periodo viene servito poco.