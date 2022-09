Mauro attacca Vlahovic: “Non sa controllare il pallone”

L'ex giocatore bianconero, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha criticato il rendimento del centravanti serbo nelle ultime partite

Per la Juventusè un momento complicato. La sconfitta interna di mercoledì contro il Benfica ha complicato non poco la qualificazione agli ottavi di Champions League. A questo vanno aggiunti gli ultimi due pareggi in campionato, per un totale di quattro, con sole due vittorie in questo avvio di Serie A. In queste difficoltà, anche Dusan Vlahovic sembra aver perso un po' di smalto. Contro la Salernitana e contro il Benfica è rimasto a secco e Milik è sembrato l'attaccante più in forma tra i due.

Una dura critica al bomber serbo è arrivata da Massimo Mauro. L'ex centrocampista bianconero, intervistato dal Corriere dello Sport, non ha usato giri di parole: "Se non ti arriva il pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo: Vlahovic non sa cosa sia il controllo della palla, se tu la controlli male e non la tieni è un casino e finisci per mettere in difficoltà tutta la squadra. Lui aspetta che il difensore gliela tolga".

Elogi invece per Milik, che ha subito trovato continuità sotto porta: "Ha idea di come si giochi a calcio, crea due o tre occasioni da gol anche in situazioni complicate. Il mestiere del centravanti prevede l’iniziativa individuale". C'è però anche una giustificazione per il serbo: "Ad ogni modo Vlahovic ha soltanto ventidue anni e a gennaio Allegri fu costretto a metterlo dentro subito, invece di gestirlo con i tempi giusti".