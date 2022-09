Mauro: “Juve sfortunata e in confusione, ora Allegri ha due strade”

L'opinionista ed ex calciatore bianconero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento di difficoltà della Juventus

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta contro il Benfica, la crisi della Juventus comincia a preoccupare. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato il momento dei bianconeri. La stagione è iniziata nel segno della cattiva sorte: "Innanzitutto c'è stata una buona dose di sfortuna. Mi riferisco agli infortuni: in particolare, Di Maria e Pogba erano le stelle del mercato, ma il primo lo abbiamo visto poco finora, mentre il secondo proprio per niente. È chiaro che così si complica un po’ tutto".

I problemi del gioco: "A me la Juve sembra una squadra che non è in grado di gestire i momenti della partita, anche perché ha pochissimi interpreti in grado di tenere l’uno contro uno. C’è una certa confusione in campo, l’undici bianconero finisce per allungarsi spesso, lasciando spazi agli avversari e poi non tenendo nei duelli individuali. Così è dura fare risultati".

Su Allegri: "Non ha grandi alternative al momento a livello di uomini, ma per me è arrivato il momento di fare una scelta ben precisa. Così non può andare avanti, deve muoversi anche il tecnico per trovare una soluzione, altrimenti invertire la rotta diventa impossibile. E, a parte Di Maria, gli altri infortunati eccellenti non sono proprio prossimi a rientrare".

Le possibili soluzioni: "Ha due strade davanti secondo me. O fare un bagno di umiltà e decidere di giocare solo in contropiede, abbassandosi e cercando di difendere nel miglior modo possibile. Oppure agire al contrario, alzando il baricentro e pressando molto alto. C’è un perché e l’ho già spiegato: la Juve in questo momento deve restare il più corta possibile, se si allunga va in difficoltà contro chiunque. E allora, o tutti in difesa o tutti in avanti. Insieme, da squadra".