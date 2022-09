Galeone: “Anche con Chiesa, Pogba e Di Maria la Juve è mediocre”

Dopo la sconfitta contro il Benfica in casa bianconera è tempo di riflessioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha detto la sua sulla Vecchia Signora. Secondo l'ex tecnico la rosa non è adeguata: "L’ho detto in estate e lo ripeto oggi, la Juventus al completo, con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri infortunati è una squadra mediocre. Senza si scende ancora più in basso e si possono fare figure come quella col Benfica".