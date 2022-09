Tardelli: “Alcune dichiarazioni di Allegri mi hanno meravigliato”

L'ex centrocampista bianconero, dalle pagine de La Stampa, ha commentato il momento dei bianconeri e le recenti parole del tecnico della Juve

redazionejuvenews

Mercoledì sera per la Juventusè arrivata la seconda sconfitta consecutiva nel Gruppo H di Champions League. Dopo quella al Parco dei Principi contro il Psg, quella in casa contro il Benfica è stata anche più dolorosa. La squadra di Lisbona infatti è la principale avversaria per la qualificazione agli ottavi di finale, che ora appaiono più lontani. Questo si aggiunge all'andamento zoppicante in campionato.

Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli ha commentato il momento dei bianconeri: "Questa squadra non trova il bandolo della matassa: senza idee, giocatori preoccupati. Ho la sensazione che ci sia nel gruppo, nella società e soprattutto nei tifosi uno scoramento generale. Solo Allegri può far ritrovare quella serenità necessaria per superare il momento. Mi hanno però meravigliato alcune sue dichiarazioni delle ultime settimane, dove diceva che non era importante la partita contro il Psg ma quella contro il Benfica. Oppure che le partite importanti sarebbero state, Salernitana, Monza e che il Benfica non era decisivo.

C'è molta confusione in queste dichiarazioni e la confusione crea incertezza, l'incertezza crea paura. I giocatori aspettano una risposta dal proprio leader, ma il carattere toscano, sanguigno e fumantino in questo momento non aiuta. Bisogna guardare la realtà con occhi friulani, forse potrebbe aiutare".