Mauro: “Mckennie l’arma di Allegri. La Juventus può sorprendere”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha analizzato la Juventus in vista dell'impegno di Serie A contro l'Inter. Per l'ex calciatore uno dei principali assi nella manica di mister Allegri potrebbe essere l'americano Weston Mckennie. Ecco le sue parole: "Ripartenze al Max. McKennie che arma, se chiudo gli occhi e penso ai derby d’Italia che ho giocato, mi viene in mente Platini… Zenga gli para il rigore, ma poi Michel segna sulla respinta. Un pareggio tirato, come tutte le partite tra Juve e Inter".