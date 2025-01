Mauro: "Il problema della Juventus non è Vlahovic..."

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Napoli.

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Napoli. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Quella dei bianconeri è un’annata in work in progress. I tifosi devono avere fiducia nel lavoro di Giuntoli e Thiago Motta. Forse ci sono stati degli errori nella costruzione della squadra, ad esempio, insistere su molti giovani contemporaneamente. Anche perché giocare con la maglia bianconera “pesa” non poco. Vedo che adesso la società sta operando sul mercato ma il problema non è Vlahovic (poco servito da Conceicao e Yidiz) e anche Kolo Muani è solo un’alternativa meno valida al serbo con il quale difficilmente giocherà visti gli schemi di Motta. Trovarsi, però, a metà campionato a oltre dieci punti dal vertice è difficile da accettare per una società che ha la storia della Juventus dove il concetto di “transizione” non esiste”.

Sul match con il Napoli

"Sconfitta sicura con il Napoli? Nel calcio le partite bisogna sempre prima giocarle ma la classifica è lì da vedere. Per avere speranze la Juventus deve ripetere per intensità e cattiveria la partita vinta con il Milan ma contemporaneamente il Napoli non deve replicare la prestazione di Bergamo altrimenti…".