Mauro: “Capisco Allegri ma questa Juventus non può vincere lo scudetto”

Massimo Mauro , ospite a Pressing, ha parlato delle ambizioni di questa stagione della Juventus . Ecco cosa ha detto: "Io spero e penso che chi gioca come la Juve non può vincere lo scudetto. Io adoro vedere giocare bene una squadra e vincere e voglio vedere chi gioca meglio e vince. Poi sono d'accordo con Allegri che quando parla secondo me è perfetto. Cioè la Juventus deve arrivare tra i primi quattro posti, perché non ha fatto mercato".

Il giornalista ha proseguito: "Per tutto quello che è successo l'anno scorso e le difficoltà che ha evidenti di organico, ha una squadra che non ha continuità, che fa una partita ottima e un'altra invece non la prende mai, chi ha la palla sembra in difficoltà ma in realtà sono gli altri che non si muovono. Berardi fa il fenomeno perché ce ne sono 4 che si muovono e lui decide a chi passare la palla, invece alla Juventus lo hanno fatto solo in due partite: contro l'Udinese e la Lazio. Colpa dell'allenatore o dei giocatori? Questa è la storia della gallina e dell' uovo, i giocatori sono di livello altissimo per quello che guadagnano, per come abbiamo visto la Juve contro la Lazio è assurdo non ripetere quel tentativo di giocare bene ma non si muovono".