Mattioli: “Chiesa potrebbe andare via a zero…”

Mario Mattioli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Radio sui bianconeri: “Chiesa fra un anno all’Inter? Sono assolutamente certo che possa essere così. Anche perché l’Inter è maestra nell’acquistare giocatori a parametri zero validi, perché c’è un maestro a gestirla. Non finirò mai di rimpiangere, dal punto di vista sportivo, l’uscita di Giuseppe Marotta alla Juventus. Per una questione che non voglio stare a sottolineare, non intendo rimuginare, perché sono passati quasi cinque anni. L’uscita di Marotta ha determinato la fine di un’epoca juventina e ha chiuso le porte dei campionati trionfali alla Juventus”.