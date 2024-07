Juve, Orsi: “Chiesa? All’Inter tornerebbe utile”

Orsi ha parlato dell'ipotesi del passaggio di Chiesa all'Inter: per l'ex calciatore, l'attaccante della Juventus sarebbe un buon acquisto

Intervistato per Radio Radio, Nando Orsi ha parlato del calciatore della Juventus, Federico Chiesa. L’ex calciatore avrebbe commentato l’ipotesi di un eventuale passaggio all’Inter, magari in seguito alla naturale scadenza del suo contratto.

Orsi su Chiesa

“Con Simone Inzaghi dove gioca? Dove gioca Kvaratskhelia con Conte. Thuram quando è arrivato non sembrava un attaccante centrale eppure ha fatto l’attaccante centrale. Chiesa, a parte che si parla di cose che non si sanno, può adattarsi giocando da seconda punta. Non è importante dove giocherà con Inzaghi. Utile all’Inter? I giocatori forti sono sempre utili, soprattutto se poi lui ritorni a giocare come prima”.