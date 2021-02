Mathias Pogba: “Lo United dovrebbe vendere subito Paul, non rimarrà fino alla scadenza”

TORINO – Uno dei nomi che sicuramente alimenteranno il mercato estivo è quello di Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus oggi al Manchester United, che il prossimo anno vedrà il contratto con i Red Devils andare a scadenza. Il francese ha vissuto un primo periodo dell’anno con moti bassi e pochi alti, che lo hanno allontanato dalla sua forma migliore e dalle prestazioni che lo avevano consacrato in bianconero come uno dei migliori centrocampisti del mondo.

Se i numeri di Pogba al Manchester United sono pressoché identici a quelli che aveva al tempo della Juventus, il peso specifico del giocatore all’interno delle due squadre è completamente diverso. Il francese a Torino formava un centrocampo con Pirlo, Marchisio e Vidal, con i quattro giocatori che si completavano e armonizzavano perfettamente tra di loro, cosa non successa a Manchester, dove anche la quadratura tattica è arrivata molto tardi. Pogba non è felice allo United, e la sua volontà sembra essere quella di lasciare l’Inghilterra al termine della stagione, con la Juventus alla finestra per tentare di riportarlo a Torino.

Della situazione del Polpo, anche in ottica mercato, ha parlato il fratello Mathias Pogba, giocatore del Murcia, che intervistato dai microfoni di El Chiringuito TV, ha parlato del rinnovo del fratello e del suo futuro professionale: “Paul ha ancora un anno di contratto, ma non so se rimarrà sino alla scadenza. Però posso dire che se lo United è interessato a monetizzare la sua cessione, sarebbe il caso di venderlo subito. Altrimenti, potrebbe andare via gratis., Il rinnovo del suo contratto? Non so, non credo ne abbiano ancora parlato”. Parole che fanno ben intendere quale sarà probabilmente il futuro del giocatore, che a fine anno dovrebbe lasciare l’Inghilterra e Manchester.

