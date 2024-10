Mastrangelo: “Cuadrado ha buttato la sua storia con la Juve”

Luca Mastrangelo ha parlato dell'ex calciatore della Juventus, Juan Cuadrado: per lo youtuber, il giocatore non godrebbe più della sua stima

Tramite il suo canale su YouTube, Luca Mastrangelo ha parlato dell’ex calciatore della Juventus, oggi all’Atalanta, Juan Manuel Cuadrado. Ecco le sue parole: “Ho zero stima per lui. Una persona che riesce a buttare via 8-9 anni alla Juventus, ha la stima e l’amore dei tifosi, può andare tutte le volte che vuole allo Juventus Stadium ed essere osannato come un ex che ha vinto un sacco di trofei, butta tutto nel cesso perché adesso i tifosi della Juve lo odiano, andando all’Inter dove i tifosi non lo vogliono. Per tentare di arruffianarseli fa i saltelli nella terrazza facendo ‘chi non salta è un bianconero’, e io mentre lo guardavo… non è che stava catturando la mia simpatia, peggiorava la situazione!

Mastrangelo: “Cuadrado come uomo è zero”

Lo youtuber ha proseguito: “Per come uomo è proprio zero, non mi piace per niente. Ha buttato nel cesso tutta la sua storia con la Juventus per venire all’Inter un anno a non giocare mai. E poi quando, ripeto, l’ho visto saltare sulla terrazza al giorno della festa dello scudetto mi ha fatto ancora più pena. Se ce l’avessi davanti gli direi: Scusa ma sei scemo? Ma vai da un’altra parte…!”.