Masala: “Juve terza incomoda per il titolo. Senza Europa 5-7 punti in più”

Andrea Masala ha fatto il punto della A dopo l'ultimo turno: per il giornalista la Juve senza Europa sarà l'outsider per vincere lo Scudetto

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha analizzato la nuova Serie A alla luce dei risultati del turno infrasettimanale. Sulla Juventus, la quale ha piegato per 1-0 il Lecce all'Allianz Stadium, ha detto: "Sul podio da terzo incomodo c’è la Juve, che non è rimasta sul colpo dopo il ko contro Berardi e soci e che riprova a trovare più continuità. I bianconeri non hanno impegni in Europa: gli specialisti traducono la circostanza in 5-7 punti teorici in più".