Masala: “Juve-Inter farà capire se le intenzioni sono serie”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato delle ambizioni stagionali della Juventus . Ecco le sue parole: "Al San Paolo vincono Inter e Juve . Sì, avete letto bene: il 2-2 tra Napoli e Milan aiuta soprattutto le prime due della classe. La corsa per lo scudetto è ancora lunga, mancano 28 turni, un’eternità, eppure prende sempre più i contorni del cosiddetto derby d’Italia. La Juve , dopo la nottata in pole position dopo tre anni, resiste come seconda. Tallona i nerazzurri dopo avere affrontato una estenuante partenza a ostacoli, più ambientali che tecnici. È sorniona, non riempie gli occhi di bellezza, ma si dimostra solida ed efficace".

Il giornalista ha proseguito: "A rinforzare le virtù e i vantaggi del “corto muso”, c’è lo zero nei gol subiti per cinque partite di fila, non proprio banale. Allegri ha quindi trovato una quadratura nelle retrovie, ora aspetta un surplus soprattutto da Vlahovic e Chiesa, i due che potrebbe imprimere l’accelerata nel resto del torneo. I bianconeri sono lì, ormai non vengono più visti come gli imbucati di turno nella volata tricolore, come apparivano a inizio stagione. C’è un appuntamento da segnare in rosso alla 13a giornata, all’Allianz Stadium contro l’Inter: lì capiremo se la Juve ha intenzioni serie. Da vera Signora d’altri tempi".