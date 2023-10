Bigon: “La Juventus non la più forte ma rimarrà lassù”

Intervistato a Radio Anch'io Sport su Radio 1, Alberto Bigon ha parlato della corsa per lo scudetto dopo i risultati del weekend di campionato. Una competizione che vedrebbe la Juventus tra le protagoniste: "C'è una squadra che non ha le coppe, per infortuni e gestione delle risorse peserà molto alla fine. La Juve non è la squadra più forte, ma sarà lassù con le più forti fino alla fine".