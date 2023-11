Martorelli: “Questa Juve all’altezza del suo nome. Allegri tecnico bravo”

Intervistato a Radio Bianconera, Giacondo Martorelli ha parlato della stagione in corso della Juventus. Ecco le sue parole: “Leggermente inferiore a Inter e Napoli per la qualità tecnica della rosa, ma quella bianconera è una buona squadra. Diversi i fattori da valutare, come la storia della società, un allenatore bravo come Allegri, i mancati impegni infrasettimanale per non partecipazione alle coppe europee. Difficile dire se vincerà lo scudetto, ma la Juve sicuramente farà una stagione all'altezza del suo nome, sicuramente potrà lottare fino alla fine e chissà, magari conquistare il titolo. Se le rivali si qualificheranno per gli ottavi di Champions League, a febbraio dovranno disputare gare che tolgono molte energie, fisiche e nervose e potranno risentirne in campionato”.