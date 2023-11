Giuntoli costruisce la nuova Juventus: nel mirino due dirigenti per l’estate

Accordo vicino

Il primo della lista è Giuseppe Pompilio, in scadenza di contratto a giugno col Napoli. L’attuale vice direttore sportivo del club azzurro sarebbe molto vicino all’accordo con la Juventus. Il ruolo dovrebbe rimanere invariato, salvo imprevisti la trattativa si concretizzerà nei prossimi mesi. Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa, nelle idee di Giuntoli sarebbe una figura molto importante da inserire nella struttura della Vecchia Signora: anche in questo caso l’accordo non è lontano per la prossima stagione. Attenzione anche al possibile inserimento di una terza figura tra Matteo Scala, attualmente al Genoa, e Giancarlo Romairone.