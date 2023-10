Martorelli: “Nonostante il momento, Juventus pronta e collaborativa”

Intervistato da Tmw, Giacondo Martorelli ha commentato quanto sta avvenendo nel mondo del calcio, nuovamente travolto dal calcio scommesse. In particolare, l'agente ha parlato così del coinvolgimento indiretto della Juventus: "Una brutta pagina, nera. Sono cose che uno pensa non debbano mai capitare. C’è un grande rammarico ma spesso le notizie vengono ingigantite. C’è stata leggerezza. Molte squadre dovranno ricorrere al mercato. Alla Juve, uno per doping e uno per scommesse, mancano due centrocampisti. Dovrà correre ai ripari”.