Martorelli: “Alla Juve manca qualche punto in classifica”

Giocondo Martorelli, agente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con il Milan.

Giocondo Martorelli, agente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “La scomparsa di Agroppi? Suo nipote e mio figlio giocavano insieme nelle giovanili della Fiorentina, questo mi ha permesso di costruire uno splendido rapporto con lui. Parliamo di una persona straordinaria, leale, sempre all’insegna della sportività. Si parla di lui come antijuventino, Aldo aveva il cuore granata, comunque sia il bello del calcio è anche rispettare le idee altrui e lo faceva sempre in maniera corretta”.

Su Motta

“Cosa ne penso della Juventus e di Thiago Motta dopo sei mesi dall’avvento dell’ex Bologna? La Juve indubbiamente doveva avere qualche punto in più in classifica. Sono troppi pareggi, a mio avviso dovuti a situazioni particolari. Mi vengono in mente Lecce e Fiorentina, per esempio. In generale con qualche successo in più, la squadra sarebbe nelle zone alte della graduatoria. Non voglio dare alibi a Thiago, ma certamente gli infortuni hanno avuto il loro peso nel processo di crescita. In ogni caso bisogna ad ogni allenatore bisogna dare il tempo di mettere in pratica il proprio credo tattico. Spero che Giuntoli sul mercato riesca a far fronte alle assenze dovute agli infortuni”.