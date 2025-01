Marocchino: “La rosa della Juventus non è completa”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della rosa.

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “A volte serve portare a casa il risultato e basta, anche se per un tratto di gara giochi meglio. Poi qualcosa ti può girare storto. Nel primo tempo io ho visto una Juventus discreta, però ormai è un dato di fatto costante che ci siano alcune difficoltà per il resto della partita. Quando vai in vantaggio devi assicurarti un margine per portare a casa la vittoria. Questo può dipendere dalle caratteristiche dei giocatori e a volte anche dalle lettura della partita. La rosa della Juventus, comunque, è ristretta in alcui ruoli. Questo fa si che, nella lettura della partita, l’allenatore non modifichi in certe situazioni quella che è la propria idea”.

Sulla rosa

“In linea di massima sono considerazioni abbastanza giuste, poi l’allenatore parte con un’idea. Però questa idea, in certi contesti, va messa a fuoco in un modo diverso. Poi non è un dramma cambiare filosofia durante la partita, mi pare che il 4-2-3-1 sia portato quasi all’esasperazione”.