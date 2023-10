Marocchino: “Il centrocampo della Juventus è molto povero”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "A centrocampo non ha il tasso tecnico delle milanesi, né del Napoli, se la gioca con Fiorentina, Atalanta e le romane che non stanno passando un buon momento, perchè la Juve in mediana non ha nemmeno un Luis Alberto, mentre la Lazio ce l'ha.