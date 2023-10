Juve, il padre di McKennie attacca Allegri: “Mettilo a centrocampo!”

Sui social il padre di McKennie ha fatto capire chiaramente di non amare la nuova posizione scelta da Allegri per il classe 1998

Dopo essere stato a un passo dall'addio nelle ultime uscite Weston McKennie è stato spesso uno dei migliori in campo in casa Juve. L'americano è stato sempre schierato come esterno di centrocampo, rubando di fatto il poso al connazionale Weah.