Juve, Marocchino: “Mi piace l’apporto di Mckennie. Chiesa non da 15 gol”

Domenico Marocchino , intervenuto a Radio Bianconera, ha commentato d ell'avvio dei stagione della Juventus . Ecco cosa ha detto: "Con la Lazio si è visto ancora una volta come la Juventus abbia delle notevoli alternative là davanti. Kean e Milik sono giocatori che da subentranti possono fare la differenza se stanno bene. Contro i biancocelesti, seppure con pochi minuti a disposizione, hanno sfiorato il gol. Se mi si chiede cosa è cambiato in questa squadra rispetto all'anno scorso, dico che a me piace l'apporto che sta dando McKennie . Un giocatore che sa fare il tornante, l'esterno, sa coprire e fare gol, io sono sempre stato un suo grande estimatore e penso che il suo reinserimento abbia fatto bene alla squadra".

Inoltre, Marocchino ha parlato di Federico Chiesa: "Ho sempre considerato Federico un attaccante, è troppo rapido per sprecarlo in trenta metri di campo, è veloce a stoppare e calciare per cui è inutile farlo faticare sulla fascia, non credo sarà una seconda punta da 15 gol ma è uno che crea scompiglio e ti può fare sempre la giocata, inoltre ultimamente mi pare che l'intesa con Vlahovic stia migliorando".