Marocchino: “La base della Juve è ottima, su Bonucci…”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a RadioBianconera, parlando del club piemontese. Ecco le sue parole: "Giuntoli? Quando uno arriva vuole vedere con i propri occhi quale sia la situazione, campi d'allenamento e personale addetto alle strutture. Spero che riesca a fare quello che ha fatto Moggi o quello che hanno fatto Marotta e Paratici. Cosa ne penso sull'acquisto di Frattesi da parte dell'Inter? Hanno messo in piedi un buon centrocampo, parecchio tecnico e meno pesante dal punto di vista agonistico. Il fisico è importante ma non una componente imprescindibile, ricordiamo che il centrocampo più forte del calcio degli ultimi 30 anni è quello del Barcellona con Xavi e Iniesta che erano tutt'altro che fisici.