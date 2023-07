Juve, Pardo: “La UEFA deve fare rapidamente chiarezza”

Dopo le penalizzazioni in Serie A la UEFA escluderà la Juve dalle coppe? Le parole di Pierluigi Pardo sulla situazione

È stata una stagione ricca di problemi in casa Juve, segnata da una serie infinita di processi e penalizzazioni. Alla fine i bianconeri hanno subito un 10 punti di penalità in classifica, ma ora la Vecchia Signora è in attesa della decisione della UEFA.