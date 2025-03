Marocchi: “Thiago? Ha sbagliato tanto nella gestione”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della gestione della rosa dei bianconeri.

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della gestione della rosa di Thiago Motta. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la disfatta della Vecchia Signora con l’Atalanta, match terminato 0-4: “Siamo a marzo e non sappiamo da che parte prendere la Juventus perché non c’è un giocatore che ha sempre fatto bene, non ci sono certezze. Thiago si è ostinato a fare il Thiago, vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie che è la cosa più sbagliata da fare in una squadra di calcio, quando dici che tutti sono uguali non è vero”.

Su Thiago Motta

“A Bologna ha funzionato? Perché tutti avevano l’ambizione di migliorare quindi lui è stato credibile, coinvolgente, non amato da un terzo dello spogliatoio ma da due terzi si quindi faceva le cose giuste e i giocatori che hanno l’ambizione di migliorare lo facevano. Lui è arrivato alla Juventus togliendo valore alla fascia di capitano, poi a Danilo che per lui era uguale a Savona, sono due errori pazzeschi e poi ha continuato sulla falsariga e noi non sappiamo se Yildiz deve giocare a sinistra, a destra o trequartista ed è il numero 10″. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<