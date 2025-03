Juve, la sconfitta con l’Atalanta è nella storia: mai così male dal 1967

La Juve non perdeva di 4 gol in casa dal lontano 1967: record negativo per la squadra di Thiago Motta che entra nella storia del club

22 ottobre 1967 è una data che vi dice qualcosa? Probabilmente no. In quel giorno la Juve ha perso 0-4 contro il Torino, segnando così l’ultima pesantissima sconfitta dei bianconeri tra le mura di casa… prima della sfida contro l’Atalanta di ieri. Quella della Vecchia Signora contro i nerazzurri è stata una disfatta assoluta, che rientra tra le peggiori prestazioni della storia del club. Un record negativo importante, che sottolinea ancora di più quanto la squadra di Motta sia ormai allo sbaraglio.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita l'allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti. È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l'Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l'equilibrio".