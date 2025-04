Marinozzi: “Riscatto di Kolo Muani? Dipende dalla cifre”

Andrea Marinozzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del riscatto di Randal Kolo Muani.

Andrea Marinozzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky: “Se riscatterei Kolo Muani? È sempre molto collegato alla cifra di richiesta dal Paris Saint-Germain. A quelle cifre no, è un po’ troppo alto il valore. Il salto alto che fa lui è quello da Francoforte a Parigi. Il cartellino è stato pagato tanto, le pressioni sono state molte: la sliding door della sua carriera e stata la finale del Mondiale. A Parigi ha avuto difficoltà perché non è a quel livello”.

Sul nuovo prestito

"Non so se la Juve sia in grado di continuare con un ulteriore prestito, ma io ci punterei. Sempre delineando le cifre, che sono fondamentali. Però mi attendevo qualcosina in più dal ragazzo. Si è perso un momento in cui la Juve è ha chiuso il suo percorso iniziato con Thiago Motta: lui non si è più ritrovato. Anche perché Thiago Motta ha spinto tanto per averlo".