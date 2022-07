Enzo Maresca torna al City: sarà nello staff di Guardiola

L'ex centrocampista della Juve di Marcello Lippi, dopo l'esperienza negativa sulla panchina del Parma, torna al City, nello staff del tecnico.

redazionejuvenews

Enzo Maresca torna in Premier League. Dopo l'esperienza negativa alla guida del Parma, in Serie B, l'ex bianconero è tornato a far parte dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Questo il comunicato del club inglese: "Il Manchester City è lieto di annunciare che Enzo Maresca è tornato al Club come parte dello staff dietro le quinte di Pep Guardiola. Maresca è stato capo allenatore della squadra di sviluppo Elite del City per la stagione 2020/21, guidando la squadra al titolo di Premier League 2. Il 42enne italiano ha poi lasciato il Manchester nel maggio 2021 per assumere l'incarico di allenatore al Parma, dove è rimasto fino a novembre".

Queste invece le prime parole del tecnico italiano dopo l'annuncio del suo ritorno ai Citizens: “Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, uno dei club più grandi del mondo. Ho guadagnato molto dalla mia stagione qui come allenatore dell'EDS e ho visto quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff di questo Club. Sono molto orgoglioso che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff dietro le quinte della prima squadra, e non vedo l'ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire".

Maresca, nella sua carriera da giocatore, in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Verona; all'estero invece ha avuto esperienze con Siviglia, Olympiakos e Malaga. Con la Vecchia Signora esordì il 12 marzo del 2000 contro il Piacenza, dopo essere stato acquistato a gennaio per 10 miliardi di lire, in quella che rimase l'ultima presenza stagionale. Poi per l'ex centrocampista due stagioni alla Juve: quella 2001-02, con 28 presenze e 2 gol, tra tutte le competizioni, e quella 2003-04, con 29 presenze complessive e 4 gol. Indimenticabile la sua esultanza nel derby della Mole del 24 febbraio 2002, in cui, dopo aver segnato il gol del 2-2, mimò la corsa del toro con gli indici sulla testa, facendo inferocire giocatori e tifosi del Torino. Da allenatore, dopo diverse esperienze da vice, ha guidato l'Elite Development Squad del Manchester City e successivamente il Parma, seppur per pochi mesi.