Juventus, giornata di visite mediche

La squadra bianconera è tornata in campo alla Continassa, seppur a ranghi ridotti, e ancora senza Massimiliano Allegri, che arriverà domenica

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la nuova stagione nella giornata di ieri, ed oggi sono iniziate le prime visite mediche per i giocatori in pre ritiro, con la preparazione vera e propria che inizierà nella giornata di domenica prossima. Alla Continassa però già ci sono alcuni giocatori, tra giovani e coloro che hanno bisogno di più tempo perchè reduci da infortuni, oltre a quelli che non hanno avuto impegni in Nazionale e hanno finito le loro vacanze.

Giornata di visitemediche dunque, con tanti giocatori arrivati al J Medical: i primi sono stati Mattia Perin e Nicolò Fagioli. Il portiere ha deciso di rimanere a Torino e di fare ancora un anno il secondo a Szczesny, mentre per quanto riguarda il centrocampista in prestito alla Cremonese nell'ultimo anno, Allegri lo visionerà durante il ritiro per capire se tenerlo a Torino oppure mandarlo ancora in prestito. Dopo di loro è toccato al terzo portiere, Carlo Pinsoglio, idolo dei tifosi e acclamato al suo arrivo, e al baby talento Matias Soulè, protagonista della stagione dell'Under23 lo scorso anno, e che potrebbe rimanere anche lui in prima squadra per crescere all'ombra di uno come Di Maria, argentino come lui, con il quale già ha lavorato in Nazionale.

Al J Medical si sono presentati poi anche Danilo e Pjaca: il brasiliano è diventato uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, soprattutto per la sua duttilità, e quest'anno potrebbe essere utilizzato maggiormente al centro della difesa rispetto al passato. Pjaca invece è solo di passaggio: il giocatore verrà girato nuovamente in prestito, dopo che l'ultimo anno l'ha passato nella sponda granata di Torino. Presenti questa mattina anche Pellegrini, che potrebbe lasciare Torino, e De Winter, che verrà mandato in prestito per fare minuti in Serie A. Presenti alle visite anche Zakaria, Rugani, Da Graca, Kean, Akè e Arthur, con questo gruppo che si allenerà questa settimana in attesa del resto della squadra.